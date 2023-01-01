Новенькие (сериал, 2023) сезон 4 смотреть онлайн
Сюжет
Долгожданное продолжение российской драмы о подростке, приехавшем в маленький городок и столкнувшемся с травлей одноклассников, а также семейными тайнами. Скорее включайте «Новенькие» — сериал, 4 сезон которого ждет вас в хорошем качестве, доступен на Wink.
В четвертом сезоне молодой отец Максим возвращается из армии, ради службы в которой когда-то бросил престижный университет. Он решает вступить в брак с возлюбленной Соней, которая родила ему сына. Но бытовые проблемы и недопонимания приводят к разрыву их отношений, и Соня уезжает к своему другу Диме. Однако внезапная трагедия на детской площадке вынуждает Максима и Соню объединиться и вернуться в их родной город Юровск.
Не терпится узнать, смогут ли ребята преодолеть все препятствия и снова быть вместе? Тогда не пропустите молодежную драму «Новенькие» — смотреть онлайн в хорошем качестве сериал можно в любое удобное время на видеопортале Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Анка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева