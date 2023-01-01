Новенькие (сериал, 2023) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

Долгожданное продолжение российской драмы о подростке, приехавшем в маленький городок и столкнувшемся с травлей одноклассников, а также семейными тайнами. Скорее включайте «Новенькие» — сериал, 4 сезон которого ждет вас в хорошем качестве, доступен на Wink.



В четвертом сезоне молодой отец Максим возвращается из армии, ради службы в которой когда-то бросил престижный университет. Он решает вступить в брак с возлюбленной Соней, которая родила ему сына. Но бытовые проблемы и недопонимания приводят к разрыву их отношений, и Соня уезжает к своему другу Диме. Однако внезапная трагедия на детской площадке вынуждает Максима и Соню объединиться и вернуться в их родной город Юровск.



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