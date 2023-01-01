Новенькие. Сезон 4
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4-й сезон

Новенькие (сериал, 2023) сезон 4 смотреть онлайн

9.02023, Новенькие. Сезон 4 9 серий
Триллеры, Драмы18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Долгожданное продолжение российской драмы о подростке, приехавшем в маленький городок и столкнувшемся с травлей одноклассников, а также семейными тайнами. Скорее включайте «Новенькие» — сериал, 4 сезон которого ждет вас в хорошем качестве, доступен на Wink.

В четвертом сезоне молодой отец Максим возвращается из армии, ради службы в которой когда-то бросил престижный университет. Он решает вступить в брак с возлюбленной Соней, которая родила ему сына. Но бытовые проблемы и недопонимания приводят к разрыву их отношений, и Соня уезжает к своему другу Диме. Однако внезапная трагедия на детской площадке вынуждает Максима и Соню объединиться и вернуться в их родной город Юровск.

Не терпится узнать, смогут ли ребята преодолеть все препятствия и снова быть вместе? Тогда не пропустите молодежную драму «Новенькие» — смотреть онлайн в хорошем качестве сериал можно в любое удобное время на видеопортале Wink!

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новенькие»