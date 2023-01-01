Биография

Иван Непомнящий — российский актер. Родился в Москве 7 июня 2003 года. Уже в раннем возрасте Иван оказался на съемочной площадке: мальчика с ярким типажом утвердили на заметные роли в телесериалах «Обручальное кольцо», «Одна ночь любви» и «Я не я». Юный актер Иван Непомнящий отлично справлялся со своими обязанностями и быстро понял, что хочет связать жизнь с миром кино. Он уверенно показал себя в популярных многосерийных лентах «Танго с ангелом», «Богини правосудия», «Закрытая школа» и других. Дебют Ивана Непомнящего был в популярном проекте «Елки 3». Мальчик быстро подрастал, но по-прежнему уверенно держался в кадре. Среди последующих ролей юного артиста можно отметить работу в сериалах «Розыск» и «Охота на дьявола». С середины 2000-х годов Иван является актером дубляжа. Его голос получили молодые персонажи фильмов «Милые кости», «Легион», «Тор», «Приключения Паддингтона», «Книга жизни» и многих других.