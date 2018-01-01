Пришельцы в доме (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Одинокий подросток Луис, у которого нет друзей и не ладятся отношения с вечно занятым отцом-уфологом, становится свидетелем аварийной посадки космического корабля инопланетян во дворе своего дома. Так в жизни мальчика появляются три лучших друга-пришельца и множество веселых приключений.



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