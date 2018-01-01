Пришельцы в доме
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Пришельцы в доме

Пришельцы в доме (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Luis and His Friends from Outer Space
Мультфильмы, Фантастика82 мин6+

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Сюжет

Одинокий подросток Луис, у которого нет друзей и не ладятся отношения с вечно занятым отцом-уфологом, становится свидетелем аварийной посадки космического корабля инопланетян во дворе своего дома. Так в жизни мальчика появляются три лучших друга-пришельца и множество веселых приключений.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пришельцы в доме»

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