Пришельцы в доме (мультфильм, 2018) смотреть онлайн
9.02018, Luis and His Friends from Outer Space
Мультфильмы, Фантастика82 мин6+
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Сюжет
Одинокий подросток Луис, у которого нет друзей и не ладятся отношения с вечно занятым отцом-уфологом, становится свидетелем аварийной посадки космического корабля инопланетян во дворе своего дома. Так в жизни мальчика появляются три лучших друга-пришельца и множество веселых приключений.
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Информация
СтранаДания, Германия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Фантастика, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристоф
Лауэнштайн
- ВЛРежиссёр
Вольфганг
Лауэнштайн
- КМАктёр
Каллум
Малони
- ДМАктёр
Дермот
Магеннис
- ЙКАктёр
Йен
Коппингер
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- ЛКАктриса
Люси
Кэролан
- ЭДАктёр
Эйн
Дэйли
- ЭМАктриса
Эйлин
Митен
- СТАктёр
Саймон
Тоул
- ДДАктриса
Данна
Дэвис
- СПАктриса
Сьюзи
Пауэр
- ЮВСценарист
Юрген
Вольф
- ДХСценарист
Джеффри
Хилтон
- ЭКПродюсер
Эмели
Кристианс
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галкин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актёр дубляжа
Иван
Непомнящий
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИСКомпозитор
Ингмар
Сюперкрюб