Большая игра (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.22014, Big Game
Боевик, Приключения86 мин12+

История робкого подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям, мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой глуши. Вооружeнный только луком и стрелами, он должен вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. Кто бы мог подумать, что такой добычей станет президент США! Вот так судьба одного из самых влиятельных людей во всем мире оказывается в руках подростка. Вовлеченные в смертельно опасную, но от этого не менее смешную игру в «кошки-мышки», имея всего несколько часов форы – Оскари и Президент США должны сплотиться, чтобы пережить самую необычную ночь в своей жизни.

Франция, Финляндия, США, Великобритания, Германия
Боевик, Приключения
Full HD
86 мин / 01:26

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

