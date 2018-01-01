Биография

Виктор Гарбер — канадский актер. Многократно номинировался и выигрывал престижные кино- и театральные премии, в том числе «Тони» и «Эмми», премию Гильдии киноактеров США. Родился в Лондоне 16 марта 1949 года. Мать Виктора была актрисой и певицей, и он начал играть в театре в возрасте девяти лет, участвовал в детской программе Большого театра. В 16 лет был принят на театральную стажировку в Университете Торонто, учился актерскому мастерству в HB Studio. Виктор Гарбер начал карьеру в кино с эпизодических ролей в телесериалах, в том числе «Великие представления» и «Путеводный свет». Сыграл главную роль в киномюзикле «Божественный ступор». Снимался в фильмах «Титаник», «Харви Милк» и «Операции “Арго”». Среди других известных фильмов с участием Виктора — «Неспящие в Сиэтле», «Клуб первых жен», «Блондинка в законе», «Убийца», «Темные воды». В сериалах наиболее известен по роли в триллере «Шпионка», мини-сериале «Жизнь с Джуди Гарленд». Он также участвовал в ситкомах «Фрейзер» и «Уилл и Грейс». Позже он присоединился к супергеройской медиафраншизе Arrowverse, сыграв во «Флэше» и «Легендах завтрашнего дня». Фильмография Гарбера включает около 150 проектов.