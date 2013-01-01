Охотники (фильм, 2013) смотреть онлайн

Два брата отправляются на поиски пропавших родителей — археологов, искавших могущественные артефакты из мифов и сказок. Фильм «Охотники» — приключенческое фэнтези о семейных тайнах и легендах, которые оказываются реальностью.



Картер и Джордин Флинн — семейная пара с необычной историей. Они называют себя Охотниками и защищают магические артефакты, о которых обычные люди читали в сказках. Но вот однажды очередная миссия идет не по плану, и они бесследно исчезают. Их сыновья Пакстон и Трипп ничего не знают о роде занятий своих родителей и обращаются за помощью к другу семьи Мэйсону. Так они выясняют, что Картер и Джордин разыскивали осколки зеркала из сказки про Белоснежку. Теперь братьям придется отправиться на помощь родителям и не допустить, чтобы зеркало попало не в те руки.



Чем закончится это приключение, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Охотники» онлайн на Wink.



