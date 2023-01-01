Биография

Американское канадский актер Дэн Пэйн появился на свет 4.08.1972 г. в канадском городе Виктории, Британская Колумбия. Высокий, по анкетам – 1;93 м роста. Женат на Дэйлон Пэйн, имеет двоих детей (Элайджа и Грайон). Благодаря высокому росту во время учебы в Университете Калгари (Альберта, Калгари), куда он поступил в 1993 году, вступил в команду волейбола от своего университета. После окончания вуза продолжал играть в волейбол профессионально, выступая за команды Голландии и Канады. Актер немало путешествовал и переезжал по миру. Некоторое время жил в Австралии, где работал профессиональным фотографом. Мастерству он учился в лондонских школах актерского мастерства и при этом отлично знает французский язык. Ролей у Пэйна было множество. Сниматься в фильмах Дэн Пэйн начал в 1997 году и за это время снялся более чем в 100 проектах, предпочитая сниматься в комедийных и приключенческих фильмах и сериалах, в том числе в нескольких частях «Звездных врат», в свое время ставших культовыми, в «Снежной королеве» и в фантастическом сериале «Путешественники» (2016-2018) о том, как из далекого будущего в 21-й век были направлены сознания нескольких людей, чтобы предотвратить ужасную катастрофу человечества.