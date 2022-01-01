5.92022, Corrective Measures
Фантастика, Триллеры102 мин18+
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Тюрьма суперзлодеев (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Глобальный катаклизм навсегда изменил мир, подарив людям сверхспособности. Некоторые, получив новые силы, стали нарушать закон, и для таких преступников потребовался специальный тюремный комплекс. Делвин работает здесь «Наблюдателем» и принимает последних заключенных перед своей отставкой. Уйти на покой тюремщик собирается богатым: он надеется выведать у особо опасного злодея, умеющего подчинять себе волю окружающих, где именно тот хранит награбленные деньги.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Триллеры
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ШПРежиссёр
Шон
Патрик О’Рейли
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Томас
Кавана
- КЗАктёр
Кевин
Зегерс
- ДПАктёр
Дэн
Пэйн
- БМАктёр
Бреннан
Мейя
- ХСАктриса
Хейли
Сэйлс
- КМАктриса
Катрина
Мёльман
- МААктёр
Мэтт
Андерсон
- ДКАктёр
Дэниэл
Кадмор
- ШПСценарист
Шон
Патрик О’Рейли
- МОПродюсер
Мишель
О’Рейли
- ШППродюсер
Шон
Патрик О’Рейли
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- �МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СБОператор
Стирлинг
Бэнкрофт
- ДШКомпозитор
Джордж
Штрейхер