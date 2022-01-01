Тюрьма суперзлодеев (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Глобальный катаклизм навсегда изменил мир, подарив людям сверхспособности. Некоторые, получив новые силы, стали нарушать закон, и для таких преступников потребовался специальный тюремный комплекс. Делвин работает здесь «Наблюдателем» и принимает последних заключенных перед своей отставкой. Уйти на покой тюремщик собирается богатым: он надеется выведать у особо опасного злодея, умеющего подчинять себе волю окружающих, где именно тот хранит награбленные деньги.



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