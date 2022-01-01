Тюрьма суперзлодеев
Wink
Фильмы
Тюрьма суперзлодеев
5.92022, Corrective Measures
Фантастика, Триллеры102 мин18+

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Тюрьма суперзлодеев (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Глобальный катаклизм навсегда изменил мир, подарив людям сверхспособности. Некоторые, получив новые силы, стали нарушать закон, и для таких преступников потребовался специальный тюремный комплекс. Делвин работает здесь «Наблюдателем» и принимает последних заключенных перед своей отставкой. Уйти на покой тюремщик собирается богатым: он надеется выведать у особо опасного злодея, умеющего подчинять себе волю окружающих, где именно тот хранит награбленные деньги.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тюрьма суперзлодеев»

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