Панда против пришельцев. План спасения Земли (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Что делать, если противный сиреневый пришелец хочет уничтожить твою планету, а на тебя возлагают надежды по ее спасению? Как всем объяснить, что ты всего лишь супергерой из популярного телешоу? Ответ один — никак! Придется собрать волю в пушистый кулак, отбросить все панда-страхи, завести единомышленника в клане врага и разработать план по спасению планеты.

