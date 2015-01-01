Вне/себя
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Вне/себя

Вне/себя (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Self/less
Фантастика, Триллеры112 мин18+

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Сюжет

Мир будущего, где люди получают возможность перерождаться — но какой ценой? Фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом об обратной стороне вечной жизни.

В недалеком будущем люди наконец находят способ продлить себе жизнь. С помощью генной инженерии теперь можно пересадить свое сознание в новое молодое тело. Эта процедура стоит баснословных денег, но больной раком миллиардер Дэмиан Хейс готов на все, лишь бы не умереть. Он решается на процедуру, инсценирует собственную смерть и начинает с чистого листа. И только после пересадки Дэмиан узнает, откуда генные инженеры таинственной корпорации на самом деле берут новые тела...

Стоит ли бессмертие той цены, которую за него приходится платить? На этот и другие вопросы отвечает триллер «Вне/себя» — фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вне/себя»

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