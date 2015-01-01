Сюжет

Мир будущего, где люди получают возможность перерождаться — но какой ценой? Фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом об обратной стороне вечной жизни.



В недалеком будущем люди наконец находят способ продлить себе жизнь. С помощью генной инженерии теперь можно пересад�ить свое сознание в новое молодое тело. Эта процедура стоит баснословных денег, но больной раком миллиардер Дэмиан Хейс готов на все, лишь бы не умереть. Он решается на процедуру, инсценирует собственную смерть и начинает с чистого листа. И только после пересадки Дэмиан узнает, откуда генные инженеры таинственной корпорации на самом деле берут новые тела...



Стоит ли бессмертие той цены, которую за него приходится платить? На этот и другие вопросы отвечает триллер «Вне/себя» — фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе.



Вне/себя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.