Вне/себя (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Мир будущего, где люди получают возможность перерождаться — но какой ценой? Фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом об обратной стороне вечной жизни.
В недалеком будущем люди наконец находят способ продлить себе жизнь. С помощью генной инженерии теперь можно пересад�ить свое сознание в новое молодое тело. Эта процедура стоит баснословных денег, но больной раком миллиардер Дэмиан Хейс готов на все, лишь бы не умереть. Он решается на процедуру, инсценирует собственную смерть и начинает с чистого листа. И только после пересадки Дэмиан узнает, откуда генные инженеры таинственной корпорации на самом деле берут новые тела...
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Триллеры
Рейтинг
- ТСРежиссёр
Тарсем
Сингх
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актриса
Натали
Мартинес
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актёр
Виктор
Гарбер
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- ДКАктриса
Джейни-Линн
Кинчен
- МХАктриса
Мелора
Хардин
- МДАктриса
Мишель
Докери
- СПАктёр
Сэмюэл
Пейдж
- АПСценарист
Алекс
Пастор
- ДПСценарист
Давид
Пастор
- Продюсер
Питер
Шлессель
- ДДПродюсер
Джеймс
Д. Штерн
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- ЛБПродюсер
Лия
Буман
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- СКХудожница
Синди
Карр
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто