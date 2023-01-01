Биография

Мэттью Гуд — английский актер. В 2015 году удостоен награды Гильдии киноактеров, 2018 — премии «Эмми». Родился в городе Эксетер 3 апреля 1978 года. Гуд вырос в многодетной семье: его отец, Энтони, был геологом, а мать, Дженнифер, — медсестрой и режиссером любительского театра. Он обучался в школе в Эксетере, где изучал драматическое искусство, а затем продолжил свое образование в Университете Бирмингема и в Академии драмы Уэббера Дугласа в Лондоне. Актерская карьера Мэттью Гуда началась в театре, после чего в 2002 году он дебютировал в кино — это был фильм «Признания гадкой сводной сестры». Его биография включает ключевые роли в фильмах «Матч Поинт», «Хранители» и «Игра в имитацию». Он также снялся в сериалах «Аббатство Даунтон» и «Открытие ведьм».