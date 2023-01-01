Мэттью Гуд
Matthew Goode
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 3 апреля 1978 г. (47 лет)
Биография
Мэттью Гуд — английский актер. В 2015 году удостоен награды Гильдии киноактеров, 2018 — премии «Эмми». Родился в городе Эксетер 3 апреля 1978 года. Гуд вырос в многодетной семье: его отец, Энтони, был геологом, а мать, Дженнифер, — медсестрой и режиссером любительского театра. Он обучался в школе в Эксетере, где изучал драматическое искусство, а затем продолжил свое образование в Университете Бирмингема и в Академии драмы Уэббера Дугласа в Лондоне. Актерская карьера Мэттью Гуда началась в театре, после чего в 2002 году он дебютировал в кино — это был фильм «Признания гадкой сводной сестры». Его биография включает ключевые роли в фильмах «Матч Поинт», «Хранители» и «Игра в имитацию». Он также снялся в сериалах «Аббатство Даунтон» и «Открытие ведьм».
Фильмография
Актёр
- 8.0
По Фрейду2023, 101 мин
- 8.9
Предложение2022
- 6.6
Тихая ночь2020, 86 минБесплатно
- 9.0
Сэм: Песочный эльф2019, 99 мин
- 9.1
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков2018, 118 мин
- 8.2
Ограбление века2017, 88 мин
- 9.1
Вне/себя2015, 112 мин
- 8.8
Переписывая Бетховена2006, 103 мин
- 8.4
Матч Поинт2005, 118 минБесплатно