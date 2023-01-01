Предложение (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+62 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 8
- 18+62 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 9
- 18+54 мин
Предложение
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Многосерийная драма, основанная на воспоминаниях кинопродюсера Альберта С. Радди о создании легендарного «Крестного отца» — с Майлзом Теллером, Дэном Фоглером, Джованни Рибизи и Джуно Тэмпл.
В 1960-х годах прошлого века молодой, но безумно талантливый продюсер Альберт С. Радди добивается своего первого серьезного успеха, запустив в производство военный ситком «Герои Хогана». После Радди устраивается на студию Paramount Pictures, которая вскоре приобретает права на экранизацию бестселлера Марио Пьюзо «Крестный отец». Итало-американцы принимают роман в штыки, а один из лидеров мафиозных Пяти семей Джо Коломбо начинает против книги настоящий крестовый поход. На плечи Радди ложится сложная задача — спродюсировать будущий фильм. Для этого он выбирает режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, но им всем еще предстоит столкнуться с гневом Коломбо.
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Информация
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Адам
Аркин
- Режиссёр
Колин
Бакси
- Р�ежиссёр
Декстер
Флетчер
- ГХРежиссёр
Гвинет
Хердер-Пэйтон
- Актёр
Майлз
Теллер
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актёр
Дэн
Фоглер
- БГАктёр
Берн
Горман
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Джейк
Каннавале
- ЛФАктёр
Лу
Ферриньо
- ДЦАктёр
Джош
Цуккерман
- АССценарист
Альберт
С. Радди
- ММСценарист
Мона
Мира
- ЛГСценарист
Лесли
Грейф
- Продюсер
Декстер
Флетчер
- ЛГПродюсер
Лесли
Грейф
- КДПродюсер
Кевин
Дж. Хайнс
- ДИПродюсер
Далия
Ибельхауптайте
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- МБМонтажёр
Мэтт
Барбер
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- ИСКомпозитор
Изабелла
Саммерс