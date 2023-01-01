Предложение (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Многосерийная драма, основанная на воспоминаниях кинопродюсера Альберта С. Радди о создании легендарного «Крестного отца» — с Майлзом Теллером, Дэном Фоглером, Джованни Рибизи и Джуно Тэмпл.



В 1960-х годах прошлого века молодой, но безумно талантливый продюсер Альберт С. Радди добивается своего первого серьезного успеха, запустив в производство военный ситком «Герои Хогана». После Радди устраивается на студию Paramount Pictures, которая вскоре приобретает права на экранизацию бестселлера Марио Пьюзо «Крестный отец». Итало-американцы принимают роман в штыки, а один из лидеров мафиозных Пяти семей Джо Коломбо начинает против книги настоящий крестовый поход. На плечи Радди ложится сложная задача — спродюсировать будущий фильм. Для этого он выбирает режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, но им всем еще предстоит столкнуться с гневом Коломбо.



О захватывающей истории съемок «Крестного отца» можно узнать, если смотреть сериал «Предложение» 2022 года на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Все сезоны сериала Предложение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.