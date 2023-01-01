Биография

Колин Хэнкс — американский актер, снимающийся в сериалах и кино. Номинировался на MTV Movie Awards, «Эмми», «Золотой глобус», побеждал в премии «Молодой Голливуд». Родился Колин Хэнкс в Сакраменто 24 ноября 1977 года. Колин родился в семье легендарного актера Тома Хэнкса, что определило его выбор профессии. После окончания школы Колин пошел изучать театральное мастерство в университете. Он активно участвовал в студенческих постановках, демонстрируя высокое качество игры, поэтому со временем его начали приглашать в профессиональные спектакли. Дебют в кино Колина Хэнкса состоялся с подачи именитого отца — это была лента «То, что ты делаешь», в котором Том Хэнкс был сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли. Колину досталась эпизодическая роль, которая стала толчком к дальнейшему развитию. Затем были фильмы «Вирус любви», «Страна чудаков», «Кинг Конг». Также Колин активно снимался в сериалах, самыми популярными из которых оказались «Декстер», «Морская полиция: Спецотдел» и «Фарго». Участие в сериалах принесло актеру широкую известность, продемонстрировав его универсальность. Затем последовало приглашение в популярный проект «Джуманджи» — Колин появился в обеих частях ремейка легендарного фильма.