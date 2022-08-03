Парклэнд (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
1963 год. 22 ноября. Даллас. 11:50. Президентский кортеж движется в центр города. 12:30. Раздаются роковые выстрелы. 13:00. Госпиталь Парклэнд. 35-й президент США скончался. Что стало поводом к убийству президента? Вопрос, который вот уже полвека держит в напряжении человечество…
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ПЛРежиссёр
Питер
Ландесман
- Актёр
Зак
Эфрон
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актриса
Джеки
Уивер
- Актёр
Пол
Джаматти
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актёр
Рон
Ливингстон
- ПЛСценарист
Питер
Ландесман
- ВБСценарист
Винсент
Бульози
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- Продюсер
Мэтт
Джексон
- Продюсер
Билл
Пэкстон
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- НПАктриса дубляжа
Надежда
Подъяпольская
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- РБХудожник
Родни
Бекер
- МЧМонтажёр
Марк
Чижевски
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард