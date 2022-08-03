Парклэнд (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

1963 год. 22 ноября. Даллас. 11:50. Президентский кортеж движется в центр города. 12:30. Раздаются роковые выстрелы. 13:00. Госпиталь Парклэнд. 35-й президент США скончался. Что стало поводом к убийству президента? Вопрос, который вот уже полвека держит в напряжении человечество…

