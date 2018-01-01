Биография

Билли Боб Торнтон — американский актер, сценарист, режиссер, продюсер, музыкант и певец. Награжден премиями «Оскар», «Золотой глобус» и «Сатурн». Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы. Родился в Хот-Спрингсе, Арканзас, 4 августа 1955 года. В подростковом возрасте Билли Боб демонстрировал успехи в спорте и музыке. В одной группе он играл на ударных, в другой пел. Окончив школу, попал в профессиональный бейсбол, но получил травму и не смог продолжать карьеру игрока. До того как уехать в Лос-Анджелес за актерской славой, Торнтон трудился дорожным рабочим и изучал психологию в университете. Путь в большое кино был непростым: Билли Боб подрабатывал, где только мог, и играл на барабанах в музыкальном коллективе. Первые роли он получал в сериалах и ситкомах, но вскоре обратил на себя внимание зрителей и кинокритиков. Причем не только работой актера, но и своим вкладом в картины в качестве режиссера и сценариста. Достигнув пика актерской карьеры, Торнтон снова занялся музыкой. Он записал несколько кантри-альбомов, а затем создал группу The Boxmasters. Билли Боб Торнтон сыграл более чем в 100 картинах. Наиболее известны фильмы «Для парней», «Один неверный ход», «За кровь платят кровью», «Непристойное предложение», «Тумстоун: Легенда дикого запада», «Отточенное лезвие», «Мертвец», «Поворот», «Простой план», «Армагеддон», «Человек, которого не было», «Бал монстров», «Плохой Санта», «Реальная любовь», «В лучах славы», «На крючке», «Судья», «Лондонские поля». Также Торнтон снялся в сериалах «Американский папаша», «Теория большого взрыва», «Фарго», «Голиаф», «Харли Квинн», «1883» и озвучил персонажей в мультфильмах «Робоцып», «Кот в сапогах».