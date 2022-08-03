Казалось, удача никогда не оставит вежливых и остроумных налетчиков, ставших чуть ли не национальными героями. Но волею судеб в компанию героев попадает захотевшая вкусить приключений бедовая домохозяйка Кейт, в которую они оба немедленно влюбляются — и все в жизни парней идет кувырком!

