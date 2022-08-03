Бандиты
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Бандиты

Бандиты (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.62001, Bandits
Драма, Мелодрама117 мин18+
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О фильме

Казалось, удача никогда не оставит вежливых и остроумных налетчиков, ставших чуть ли не национальными героями. Но волею судеб в компанию героев попадает захотевшая вкусить приключений бедовая домохозяйка Кейт, в которую они оба немедленно влюбляются — и все в жизни парней идет кувырком!

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бандиты»