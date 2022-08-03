Бандиты (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.62001, Bandits
Драма, Мелодрама117 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Казалось, удача никогда не оставит вежливых и остроумных налетчиков, ставших чуть ли не национальными героями. Но волею судеб в компанию героев попадает захотевшая вкусить приключений бедовая домохозяйка Кейт, в которую они оба немедленно влюбляются — и все в жизни парней идет кувырком!
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- ТГАктёр
Трой
Гэрити
- Актёр
Брайан
Ф. О’Бирн
- СТАктриса
Стэйси
Трэвис
- БСАктёр
Бобби
Слэйтон
- ДДАктриса
Дженьюэри
Джонс
- АСАктриса
Азура
Скай
- ПМАктриса
Пегги
Майли
- ХПСценарист
Харли
Пейтон
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- МБПродюсер
Мишель
Берк
- МБПродюсер
Майкл
Бернбаум
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- МБХудожница
Меридет
Босвелл
- СЛМонтажёр
Стью
Линдер
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- Композитор
Кристофер
Янг