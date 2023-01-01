Биография

Евгения Игумнова – российская актриса театра и кино. Родилась 3 февраля 1974 года в Ленинграде. Имеет почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации и является лауреатом театральной премии «Золотой софит». В детстве мечтала стать юристом и поступила в театральный вуз почти случайно – в связи с долгой болезнью не успела подать документы на юридический факультет, а ЛГИТМиК к тому моменту еще принимал абитуриентов. Во время учебы играла в театре имени Комиссаржевской, а после окончания института была принята туда на постоянной основе. Первой ролью Евгении Игумновой в кино стала эпизодическая роль в фильме «Все будет хорошо» в 1995 году, всего же за свою карьеру актриса исполнила несколько десятков ролей в кино и сериалах. Замужем, имеет дочь и сына. Широкой аудитории Евгения Игумнова знакома в основном по таким фильмам и сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности». Также актриса активно выступает на театральных подмостках, за свою карьеру поработав с несколькими известными театрами Санкт-Петербурга. Одна из пьес в театре имени Комиссаржевской, «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей», была поставлена режиссером специально для нее. Имеет несколько престижных театральных наград и номинаций. Помимо съемок в сериалах и фильмах, Евгения Игумнова активно занимается дубляжом и озвучиванием, на ее счету более трех десятков кинолент и мультфильмов