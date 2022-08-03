Белоснежка и семь гномов (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Легендарный мультфильм студии Disney, получивший «Оскар». Сказка «Белоснежка и семь гномов» оживает благодаря ярким персонажам, доброму юмору и запоминающемся песням.
Главная героиня — юная принцесса Белоснежка. Она живет с холодной и завистливой мачехой-королевой, которая ужасно боится потерять свою красоту. Когда магическое зеркало называет новой красавицей Белоснежку, девочке приходится спасаться от гнева мачехи бегством. В лесу она находит уютный домик семерых гномов. Вместе они учатся жить как настоящая семья: поют, наводят порядок и радуются простым мелочам. Но опасность все еще рядом, и королева не собирается сдаваться.
Это светлая и трогательная сказка о дружбе, смелости и надежде. «Белоснежка и семь гномов» — мультфильм для уютного семейного вечера. Включайте его на Wink!
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
- УКРежиссёр
Уильям
Коттрелл
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэнд
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ЛМРежиссёр
Ларри
Мори
- АКАктриса
Адриана
Каселотти
- ЛЛАктриса
Люсиль
Ла Верн
- ГСАктёр
Гарри
Стокуэлл
- РЭАктёр
Рой
Этвелл
- ПКАктёр
Пинто
Колвиг
- ОХАктёр
Отис
Хэрлан
- СМАктёр
Скотти
Мэттроу
- БГАктёр
Билли
Гилберт
- МОАктёр
Морони
Олсен
- СБАктёр
Стюарт
Бьюкэнэн
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- ТССценарист
Тед
Сирс
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ЕУАктриса дубляжа
Елена
Ушакова
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Безинских
- ЕУАктёр дубляжа
Евгений
Умаров
- КАХудожник
Кен
Андерсон
- ТКХудожник
Том
Кодрик
- КОХудожник
Кендалл
О’Коннор
- ХСХудожница
Хэйзел
Сьюэлл
- ДХХудожник
Джон
Хабли
- ФЧКомпозитор
Фрэнк
Черчилль
- ЛХКомпозитор
Ли
Харлайн
- ПДКомпозитор
Пол
Дж. Смит