Белоснежка и семь гномов
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Детям
Белоснежка и семь гномов

Белоснежка и семь гномов (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

9.21937, Snow White and the Seven Dwarfs
Мультфильм, Приключения79 мин0+

О фильме

Легендарный мультфильм студии Disney, получивший «Оскар». Сказка «Белоснежка и семь гномов» оживает благодаря ярким персонажам, доброму юмору и запоминающемся песням.

Главная героиня — юная принцесса Белоснежка. Она живет с холодной и завистливой мачехой-королевой, которая ужасно боится потерять свою красоту. Когда магическое зеркало называет новой красавицей Белоснежку, девочке приходится спасаться от гнева мачехи бегством. В лесу она находит уютный домик семерых гномов. Вместе они учатся жить как настоящая семья: поют, наводят порядок и радуются простым мелочам. Но опасность все еще рядом, и королева не собирается сдаваться.

Это светлая и трогательная сказка о дружбе, смелости и надежде. «Белоснежка и семь гномов» — мультфильм для уютного семейного вечера. Включайте его на Wink!

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка и семь гномов»