Легендарный мультфильм студии Disney, получивший «Оскар». Сказка «Белоснежка и семь гномов» оживает благодаря ярким персонажам, доброму юмору и запоминающемся песням.



Главная героиня — юная принцесса Белоснежка. Она живет с холодной и завистливой мачехой-королевой, которая ужасно боится потерять свою красоту. Когда магическое зеркало называет новой красавицей Белоснежку, девочке приходится спасаться от гнева мачехи бегством. В лесу она находит уютный домик семерых гномов. Вместе они учатся жить как настоящая семья: поют, наводят порядок и радуются простым мелочам. Но опасность все еще рядом, и королева не собирается сдаваться.



Это светлая и трогательная сказка о дружбе, смелости и надежде. «Белоснежка и семь гномов» — мультфильм для уютного семейного вечера. Включайте его на Wink!

