Биография

Барри Левинсон – режиссер, продюсер, актер и сценарист. Выдающийся кинематографист Голливуда. Трижды был номинирован на премию гильдии режиссеров Америки и стал ее обладателем, а также получил премию «Оскар» в 1989 г. за работу над картиной «Человек дождя». Талантливый режиссер родился в 1942 г. в Балтиморе, штат Мэриленд. Образование получил в Американском университете в Вашингтоне, окончил факультет радиожурналистики. В начале творческого пути он занимался написанием сценариев для комедийных телепроектов. Затем в 1976 г. он стал автором сценария для фильма «Немое кино». В комедии зрители впервые увидели Барри Левинсона в роли актера. В следующем году он снова выступил в качестве сценариста и исполнителя небольшой роли в ленте «Страх высоты». Его дебютной полнометражной режиссерской работой стала картина «Забегаловка», вышедшая в 1982 г. Ленты «Доброе утро, Вьетнам» и «Человек дождя», созданные в 1987 и 1988 годах, стали самыми известными фильмами Барри Левинсона. Благодаря этим картинам режиссер получил мировое признание. Среди известных работ режиссера можно отметить байопик «Багси», в котором он сыграл кастинг-директора. Известность режиссеру также принесли фильмы «Плутовство», «Спящие», «Сфера», «Высоты свободы», Бандиты». В этих кинолентах он выступил еще и в роли продюсера.