8.32017, The Wizard of Lies
Драма, Криминал127 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Лжец, Великий и Ужасный (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
История Берни Мэдоффа - бизнесмена, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и замаскировал еe под инвестиционный фонд. Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения, а его незаконная деятельность обернулась катастрофой для всей семьи. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актёр
Хэнк
Азария
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- ККАктриса
Кристен
Коннолли
- КНАктриса
Кэтрин
Нардуччи
- НДАктёр
Нэйтан
Дарроу
- СКАктёр
Стив
Култер
- Сценарист
Сэм
Левинсон
- ДБСценарист
Джонатан
Бёрнэм Шварц
- ДЭСценарист
Диана
Энрикес
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- ТФПродюсер
Том
Фонтана
- Продюсер
Эми
Херман
- РРХудожница
Рита
Райек
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- ЭБОператор
Эйгил
Брилд
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин