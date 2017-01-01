Лжец, Великий и Ужасный
Wink
Фильмы
Лжец, Великий и Ужасный
8.32017, The Wizard of Lies
Драма, Криминал127 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Лжец, Великий и Ужасный (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

История Берни Мэдоффа - бизнесмена, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и замаскировал еe под инвестиционный фонд. Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения, а его незаконная деятельность обернулась катастрофой для всей семьи. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Лжец, Великий и Ужасный смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лжец, Великий и Ужасный»