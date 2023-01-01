Биография

Американский актер Хэнк Азария широко известен публике благодаря своим работам по озвучиванию мультипликационных персонажей и ролям в популярных сериалах. Будущая знаменитость родилась в Нью-Йорке. Хэнк решил стать актером в возрасте 16 лет. Юноша участвовал в школьной постановке и буквально влюбился в драматическое искусство – из-за нового увлечения даже страдала учеба. После школы Азария поступил Университет Тафтса, а позже – в Американскую академию драматического искусства. Получив диплом, он перебрался в Лос-Анджелес, где нашел агента и стал посещать прослушивания. Первыми ролями Хэнка Азарии были эпизодические появления в не слишком успешных сериалах. На съемках одного из них актер познакомился и подружился с будущей звездой «Друзей» Мэттью Перри. Через три года после начала профессиональной карьеры Азарии повезло присоединиться к «Симпсонам». Мультипликационный сериал стал необычайно популярным, а Хэнк Азария превратился в востребованного актера озвучки. За три десятилетия он озвучил около 160 персонажей «Симпсонов». В девяностые годы список сериалов Хэнка Азарии пополнился такими многосерийными лентами, как «Друзья» и «Без ума от тебя». В копилке актера есть и драматические роли – например, в фильмах «Большие надежды», «Афера Стивена Гласса» и «Лавлейс».