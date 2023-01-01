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Хэнк Азария
Хэнк Азария

Хэнк Азария

Hank Azaria

Карьера
Актёр, Продюсер
Дата рождения
25 апреля 1964 г. (60 лет)

Биография

Американский актер Хэнк Азария широко известен публике благодаря своим работам по озвучиванию мультипликационных персонажей и ролям в популярных сериалах. Будущая знаменитость родилась в Нью-Йорке. Хэнк решил стать актером в возрасте 16 лет. Юноша участвовал в школьной постановке и буквально влюбился в драматическое искусство – из-за нового увлечения даже страдала учеба. После школы Азария поступил Университет Тафтса, а позже – в Американскую академию драматического искусства. Получив диплом, он перебрался в Лос-Анджелес, где нашел агента и стал посещать прослушивания. Первыми ролями Хэнка Азарии были эпизодические появления в не слишком успешных сериалах. На съемках одного из них актер познакомился и подружился с будущей звездой «Друзей» Мэттью Перри. Через три года после начала профессиональной карьеры Азарии повезло присоединиться к «Симпсонам». Мультипликационный сериал стал необычайно популярным, а Хэнк Азария превратился в востребованного актера озвучки. За три десятилетия он озвучил около 160 персонажей «Симпсонов». В девяностые годы список сериалов Хэнка Азарии пополнился такими многосерийными лентами, как «Друзья» и «Без ума от тебя». В копилке актера есть и драматические роли – например, в фильмах «Большие надежды», «Афера Стивена Гласса» и «Лавлейс».

Фильмография

Актёр

Продюсер