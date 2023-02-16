Идеальное алиби
Wink
Фильмы
Идеальное алиби
7.32022, Out of the Blue
Триллер, Драма99 мин18+

Идеальное алиби (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Эротический триллер режиссера «Плетеного человека» (2006) Нила Лабута с Дайан Крюгер — о мужчине, который решает убить жестокого мужа своей любовницы. Однажды библиотекарь Коннор Бейтс на утренней пробежке встречает Мэрилин, которая регулярно приходит поплавать в местном озере. Между ними сразу же пробегает искра, вот только прекрасная незнакомка оказывается замужем. Однако во время их следующей встречи в библиотеке, где работает Коннор, Мэрилин передает ему свой номер телефона. Таким образом начинается их запретный роман. Но как долго Коннор сможет игнорировать следы побоев, которые Мэрилин тщетно пытается скрыть? Об этом расскажет фильм «Идеальное алиби» (2022) — смотреть его можно на Wink онлайн.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальное алиби»