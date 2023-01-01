Брокмайр (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Бейсбольный комментатор устраивает пьяный скандал во время матча, а спустя 10 лет пытается отмыться от этого пятна на репутации, устроившись в низшую лигу. Вдохновляющее драмеди с Хэнком Азарией и Амандой Пит, похожее на «Теда Лассо».



Джим Брокмайр — успешный комментатор матчей Высшей бейсбольной лиги. Он известен меткими метафорами и пристрастием к алкоголю. Однажды, сильно напившись в эфире, Джим неожиданно начинает делиться со зрителями историей о том, как жена изменила ему на 20-летнюю годовщину их свадьбы. Он рассказывает об этом в таких выражениях, что его речь моментально обретает вирусную популярность. После скандала Брокмайр теряет работу, десять лет проводит в Азии, а позже решает вернуться в Америку и восстановить карьеру. Правда, теперь ему приходится начинать с нуля. По приглашению владелицы небольшой бейсбольной команды Джим приезжает в Морристаун, где ему предстоит работать с местными неудачниками в Низшей лиге.



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