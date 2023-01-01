Брокмайр (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Бейсбольный комментатор устраивает пьяный скандал во время матча, а спустя 10 лет пытается отмыться от этого пятна на репутации, устроившись в низшую лигу. Вдохновляющее драмеди с Хэнком Азарией и Амандой Пит, похожее на «Теда Лассо».
Джим Брокмайр — успешный комментатор матчей Высшей бейсбольной лиги. Он известен меткими метафорами и пристрастием к алкоголю. Однажды, сильно напившись в эфире, Джим неожиданно начинает делиться со зрителями историей о том, как жена изменила ему на 20-летнюю годовщину их свадьбы. Он рассказывает об этом в таких выражениях, что его речь моментально обретает вирусную популярность. После скандала Брокмайр теряет работу, десять лет проводит в Азии, а позже решает вернуться в Америку и восстановить карьеру. Правда, теперь ему приходится начинать с нуля. По приглашению владелицы небольшой бейсбольной команды Джим приезжает в Морристаун, где ему предстоит работать с местными неудачниками в Низшей лиге.
Поможет ли его харизма вытянуть, казалось бы, безнадежную команду, вы узнаете из сериала «Брокмайр» 2017 года, смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ТКРежиссёр
Тим
Киркби
- Актёр
Хэнк
Азария
- ТДАктёр
Тайрел
Джексон Уильямс
- Актриса
Аманда
Пит
- ХМАктёр
Хемки
Мадера
- Актриса
Кэти
Финнеран
- ТНАктриса
Тоуни
Ньюсом
- Актёр
Пол
Рэй
- ВБАктриса
Виктория
Блэйд
- РХАктриса
Рейна
Хардести
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- МКСценарист
Мэл
Кауэн
- РГСценарист
Рене
Губе
- Продюсер
Хэнк
Азария
- ДЧПродюсер
Джоэль
Чёрч-Купер
- ДФПродюсер
Джо
Фаррелл
- ЭХПродюсер
Эндрю
Хилл Ньюман
- НДХудожник
Нат
Джонс
- МКХудожница
Молли
Коффи
- ЛКМонтажёр
Луис
Колина
- АКМонтажёр
А.Дж.
Католайн
- ГБОператор
Гленн
Браун
- АБКомпозитор
Адам
Блау