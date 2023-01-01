Биография

Хемки Мадера — актер кино и телесериалов. Родился 18 ноября 1977 года. Среди наиболее заметных работ «Ла сога», триллер «Превосходство», мюзикл «Ла-ла-лэнд», а также фантастический фильм «Человек-паук: Возвращение домой». Роль в супергеройском кино актер считает своей самой любимой работой. Будущий актер родился в США, куда его мать, будучи беременной, приехала навестить родственников. Через некоторое время семья Хемки вернулся на родину, в Доминиканскую Республику. После окончания учебы в колледже актер отправился покорять Нью-Йорк. После первых ролей в кино Мадера вновь отправился домой, где оказался востребован в качестве актера на местном телевидении. После ряда разных фильмов Хемки Мадера заработал репутацию талантливого и разнопланового актера кино. Также актер довольно часто принимал участие в театральных постановках и озвучивал видеоигры. Первые роли Хемки Мадера сыграл в начале 2000-х годов. Это была постановка «Плач букмекера», а также работа в нескольких сериалах доминиканского телевидения. Фильмы с Хемки Мадера получили положительные отзывы критиков, а «Человек-паук: Возвращение домой» был номинирован на все престижные награды в мире кино.