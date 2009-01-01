Веревка (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Полицейский выступает против коррумпированного правительства своей страны.
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СтранаДоминикана
ЖанрКриминал, Драма
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Джош
Крук
- МПАктёр
Мэнни
Перес
- ДКАктриса
Дениса
Киньонес
- ХФАктёр
Хуан
Фернандес
- ПКАктёр
Пол
Кальдерон
- ХМАктёр
Хемки
Мадера
- АРАктёр
Альфонсо
Родригес
- ДЛАктёр
Джозеф
Лайл Тейлор
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- ФФАктёр
Фантино
Фернандес
- ХТАктёр
Хайме
Тирелли
- РААктёр
Робинсон
Айбар
- НБАктёр
Нельсон
Баэс
- ЭБАктёр
Эриксон
Батиста
- КБАктриса
Кармен
Бругаль
- ККАктёр
Коко
Кабрера
- МПСценарист
Мэнни
Перес
- ДКПродюсер
Джефф
Крук
- ДКПродюсер
Джош
Крук
- МППродюсер
Мэнни
Перес
- АБПродюсер
Аллен
Бэйн
- ДУХудожница
Джэми
Уитлок
- ДКМонтажёр
Джош
Крук