Плохие парни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Отчаянно пытаясь прокормить семью, нелегальные иммигранты Феликс и Альфонсо нанимаются на работу к Донни. Но их новый работодатель оказался настоящим психопатом, и теперь остаться в живых становится сам�ой сложной работой в их жизни.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Джон
Сталберг
- ДТАктёр
Диего
Тиноко
- ХМАктёр
Хемки
Мадера
- Актёр
Томас
Джейн
- Актёр
Люк
Хемсворт
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ПЙАктёр
Пол
Йоханссон
- КЭАктёр
Ксавьер
Эстрада
- Актёр
Ник
Кассаветис
- РНСценарист
Рекс
Нью
- Сценарист
Джон
Сталберг
- ДКПродюсер
Дэниэл
Каммингс
- Продюсер
Джон
Сталберг
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- РФПродюсер
РутЭнн
Фриджерио
- НФК�омпозитор
Нима
Фахрара