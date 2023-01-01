Плохие парни
Wink
Фильмы
Плохие парни
7.92023, Bad Hombres
Триллеры, Криминал88 мин18+

Плохие парни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отчаянно пытаясь прокормить семью, нелегальные иммигранты Феликс и Альфонсо нанимаются на работу к Донни. Но их новый работодатель оказался настоящим психопатом, и теперь остаться в живых становится самой сложной работой в их жизни.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb