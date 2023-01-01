Биография

Тайриз Гибсон — американский актер и рэпер. Родился в Лос-Анджелесе 30 декабря 1978 года. В 1996 году окончил среднюю школу Локка в Лос-Анджелесе. В 1994 году прошел прослушивание для съемок рекламы Coca-Cola и с этого времени начал сниматься в коммерческих роликах для других брендов, таких как Guess и Tommy Hilfiger. В 1998 году подписал контракт с музыкальным лейблом RCA Records, выпустил дебютный альбом Nobody Else, который получил платиновую сертификацию Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки. Его пятый альбом Open Invitation номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший R&B-альбом». Впервые Тайриз Гибсон появился на экранах в 2000 году — когда вышел фильм «Песня любви». Дебютную главную роль исполнил в фильме Джона Синглтона «Малыш» 2001 года, а в 2005 году снялся в боевике «Кровь за кровь». В 2008 году участвовал в киноленте «Смертельная гонка» вместе с Джейсоном Стэтхэмом. Наиболее известные роли актера — это роль Романа Пирса во франшизе «Форсаж» и роль Роберта Эппса во франшизе «Трансформеры». В 2022 году появился в фильмах «Морбиус» и «Система».