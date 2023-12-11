Что случилось с Хелен (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Комедийный детектив в духе «Вечеринки на вылет» и «Достать ножи» об убийстве на званом ужине, все гости которого попадают под подозрение. Скандальная инфлюэнсерка Лейла надеется восстановить подмоченную репутацию и устраивает званый ужин, куда приглашает влиятельную журналистку Молли. Однако заслужить ее доверие оказывается сложнее, чем можно было предполагать: отлучившись в уборную, Молли находит бездыханное тело сестры Лейлы Хелен. Журналистка и все присутствующие в ужасе, ведь каждого из них начинают подозревать в убийстве. Кто же убил Хелен? Может быть, ее кузина Эдди, узнавшая накануне вечера, что Хелен спала с ее бойфрендом Адамом? Или же сам недотепа Адам? Оставайтесь на Wink, чтобы точно узнать «Что случилось с Хелен» — фильм 2023 у нас можно смотреть онлайн.

