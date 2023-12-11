Что случилось с Хелен (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Комедийный детектив в духе «Вечеринки на вылет» и «Достать ножи» об убийстве на званом ужине, все гости которого попадают под подозрение. Скандальная инфлюэнсерка Лейла надеется восстановить подмоченную репутацию и устраивает званый ужин, куда приглашает влиятельную журналистку Молли. Однако заслужить ее доверие оказывается сложнее, чем можно было предполагать: отлучившись в уборную, Молли находит бездыханное тело сестры Лейлы Хелен. Журналистка и все присутствующие в ужасе, ведь каждого из них начинают подозревать в убийстве. Кто же убил Хелен? Может быть, ее кузина Эдди, узнавшая накануне вечера, что Хелен спала с ее бойфрендом Адамом? Или же сам недотепа Адам? Оставайтесь на Wink, чтобы точно узнать «Что случилось с Хелен» — фильм 2023 у нас можно смотреть онлайн.
Рейтинг
- КЭРежиссёр
К.
Эшер Левин
- ДГАктриса
Дилан
Гелула
- Актёр
Эмиль
Хирш
- МААктриса
Матильда
Анна Ингрид Лутс
- БДАктриса
Бет
Довер
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- АДАктриса
Аннабелль
Декстер-Джонс
- ОКАктёр
Оливер
Купер
- БХАктёр
Брайан
Хаски
- ШСАктёр
Шэйн
Слоун
- КЭСценарист
К.
Эшер Левин
- ДКПродюсер
Дэниэл
Каммингс
- РДПродюсер
Роберт
Дин
- КЭПродюсер
К.
Эшер Левин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кораблева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ССОператор
Стивен
Ст. Питер
- АУКомпозитор
Адам
Уэстбрук