Что случилось с Хелен (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Что случилось с Хелен
5.72023, Helen's Dead
Драма, Триллер80 мин18+
Благополучная семейная пара собирает вечеринку, посреди которой одну из гостей обнаруживают мертвой. Черная комедия с элементами детектива

О фильме

Комедийный детектив в духе «Вечеринки на вылет» и «Достать ножи» об убийстве на званом ужине, все гости которого попадают под подозрение. Скандальная инфлюэнсерка Лейла надеется восстановить подмоченную репутацию и устраивает званый ужин, куда приглашает влиятельную журналистку Молли. Однако заслужить ее доверие оказывается сложнее, чем можно было предполагать: отлучившись в уборную, Молли находит бездыханное тело сестры Лейлы Хелен. Журналистка и все присутствующие в ужасе, ведь каждого из них начинают подозревать в убийстве. Кто же убил Хелен? Может быть, ее кузина Эдди, узнавшая накануне вечера, что Хелен спала с ее бойфрендом Адамом? Или же сам недотепа Адам? Оставайтесь на Wink, чтобы точно узнать «Что случилось с Хелен» — фильм 2023 у нас можно смотреть онлайн.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Что случилось с Хелен»