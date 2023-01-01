Биография

Марк Попов – актер дубляжа, родился 29 июня 2008 года. Фильмография насчитывает 9 полнометражных кинокартин, сериалов и мультфильмов. Наиболее успешными работами стали роли закадрового дубляжа в проектах «Монстры на каникулах 2», «Фердинанд». Юный артист профессионально занимается закадровым озвучиванием с шестилетнего возраста. Первым фильмом Марка Попова стала новогодняя семейная комедия «Это, блин, рождественское чудо» с Джоэлом МакХэйлом и Робином Уильямсом в главных ролях. Актер озвучивал маленького сына главного героя. В 2015 году на экраны вышел мультфильм «Монстры на каникулах 2», в котором Марк Попов дублировал одного из персонажей. В том же году его фильмография пополнилась еще тремя проектами, ролями дубляжа в фильмах «Ночевка», «Ведьма» и мультфильме «День, когда Генри узнал...». В 2016 году актер участвовал в закадровом озвучании мелодрамы «Бриджит Джонс 3». В том же году работал еще над одной ролью дубляжа в комедийном мультфильме «Angry Birds в кино». В 2017 году на экраны вышел мультфильм о добродушном быке и корриде «Фердинанд», один из героев которого говорит голосом Марка Попова. Еще одним проектом артиста стал криминальный триллер «Вдовы».