Фантастическое путешествие (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Отец и дочь отправляются на поиски исчезающего зверя. Новозеландский фильм «Фантастическое путешествие» доступен на Wink: Элайджа Вуд в приключенческом драмеди с глубоким погружением в мир природы и семейных ценностей.
В центре сюжета — история Милдред, двенадцатилетней девочки, которая всегда училась на отлично. Однако ее жизнь кардинально меняется, когда любимая мама оказывается в больнице. Заботиться о ребенке приезжает чудаковатый отец-фокусник, с которым Милдред не виделась уже много лет. Малышка всегда любила все, что связано с природой, и новый папа предлагает дочери найти редкий вид пантеры. Героев ждет увлекательное путешествие, в котором им предстоит столкнуться с необычными существами, преодолеть множество препятствий и научиться доверять друг другу.
Не терпится узнать, смогут ли отец и дочь не только отыскать пантеру, но и обрести взаимопонимание? Тогда скорее включайте семейное кино «Фантастическое путешествие» (2024). Смотреть фильм онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Фантастическое путешествие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаНовая Зеландия, США
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- АТРежиссёр
Ант
Тимпсон
- НФАктриса
Нелл
Фишер
- Актёр
Элайджа
Вуд
- МОАктриса
Моргана
О’Рейли
- МБАктёр
Миллен
Бейрд
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- ВСАктриса
Ванесса
Стэйси
- АТСценарист
Ант
Тимпсон
- МКПродюсер
Метте-Мари
Конгсвед
- ДРПродюсер
Джейк
Райс
- АТПродюсер
Ант
Тимпсон
- Продюсер
Элайджа
Вуд
- Актриса дубляжа
Ева
Смирнова
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДКОператор
Дэниэл
Кац
- КСКомпозитор
Карл
Стивен
- ЕЭРежиссёр дубляжа
Екатерина
Энтелис
- АСПереводчик
Анастасия
Статуева