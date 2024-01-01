Фантастическое путешествие (фильм, 2024) смотреть онлайн

Отец и дочь отправляются на поиски исчезающего зверя. Новозеландский фильм «Фантастическое путешествие» доступен на Wink: Элайджа Вуд в приключенческом драмеди с глубоким погружением в мир природы и семейных ценностей.



В центре сюжета — история Милдред, двенадцатилетней девочки, которая всегда училась на отлично. Однако ее жизнь кардинально меняется, когда любимая мама оказывается в больнице. Заботиться о ребенке приезжает чудаковатый отец-фокусник, с которым Милдред не виделась уже много лет. Малышка всегда любила все, что связано с природой, и новый папа предлагает дочери найти редкий вид пантеры. Героев ждет увлекательное путешествие, в котором им предстоит столкнуться с необычными существами, преодолеть множество препятствий и научиться доверять друг другу.



Не терпится узнать, смогут ли отец и дочь не только отыскать пантеру, но и обрести взаимопонимание? Тогда скорее включайте семейное кино «Фантастическое путешествие» (2024). Смотреть фильм онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!



Фантастическое путешествие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.