Фантастическое путешествие (фильм, 2024) смотреть онлайн

8.12024, Фантастическое путешествие
96 мин12+
О фильме

Отец и дочь отправляются на поиски исчезающего зверя. Новозеландский фильм «Фантастическое путешествие» доступен на Wink: Элайджа Вуд в приключенческом драмеди с глубоким погружением в мир природы и семейных ценностей.

В центре сюжета — история Милдред, двенадцатилетней девочки, которая всегда училась на отлично. Однако ее жизнь кардинально меняется, когда любимая мама оказывается в больнице. Заботиться о ребенке приезжает чудаковатый отец-фокусник, с которым Милдред не виделась уже много лет. Малышка всегда любила все, что связано с природой, и новый папа предлагает дочери найти редкий вид пантеры. Героев ждет увлекательное путешествие, в котором им предстоит столкнуться с необычными существами, преодолеть множество препятствий и научиться доверять друг другу.

Не терпится узнать, смогут ли отец и дочь не только отыскать пантеру, но и обрести взаимопонимание? Тогда скорее включайте семейное кино «Фантастическое путешествие» (2024). Смотреть фильм онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Новая Зеландия, США
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастическое путешествие»