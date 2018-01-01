Биография

Элайджа Вуд (анг. Elijah Wood) — известный американский киноартист, обладатель множества наград. За роль хоббита Фродо в эпических блокбастерах «Властелин колец» Вуд многократно удостоен одной из самых престижных в мире кинематографа премий SAG Awards, а также премии «Сатурн» от американской Академии научной фантастики. Актер родился в американском городе Сидар-Рапидс 28 января 1981 года. Творческая карьера Элайджи началась еще в школе, когда в 7 лет мать отвела его в актерское агентство. Затем на лос-анджелесской Конференции юных актеров маленький артист привлек внимание одного из членов жюри, который потом стал его менеджером. В дальнейшем Вуд участвовал в театральных постановках, работал моделью в рекламе, учился игре на фортепиано, вокалу и даже снялся в клипе поп-дивы Полы Абдул в 1989 году. Тогда же состоялся его дебют на экране — юному дарованию поручили эпизодическую роль в суперблокбастере «Назад в будущее-2». Годом позже он сыграл в номинированном на «Оскар» «Авалоне», где его заметили кинокритики. За эту роль Вуда номинировали на Young Artists Awards За свою не слишком длинную творческую биографию Элайджа Вуд собрал огромную коллекцию ролей, многие из которых стали знаковыми в мире кинематографа. После легендарного «Властелина колец» Вуд не превратился в актера одного амплуа, как это часто бывает. Благодаря безграничному творческому потенциалу палитра сыгранных им персонажей поражает. Он легко перевоплощается в злодеев и хороших парней, романтических героев и беспринципных циников, успешных дельцов, забитых неудачников, как в сериале «Уилфред», и даже серийного убийцу в киноленте «Маньяк».