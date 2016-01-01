Доверие
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Доверие

Доверие (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.62016, The Trust
Триллер87 мин18+

О фильме

Парочка коррумпированных полицейских в отделе улик обнаруживает сейф с нарко-деньгами. Решив похитить тайник, они не подозревают, что вступают в игру за собственные жизни.

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Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доверие»