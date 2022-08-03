Торжественный финал (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
7.22012, Grand Piano
Триллер86 мин18+
О фильме
История знаменитого пианиста, который на много лет оказывается отлученным от концертной деятельности из-за патологической боязни сцены. Когда же, наконец, ему удается преодолеть свой страх и выступить перед публикой, он вдруг узнает, что попал в смертельную ловушку.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Эухенио
Мира
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актёр
Джон
Кьюсак
- КБАктриса
Керри
Бише
- ТЭАктриса
Тэмзин
Эджертон
- АЛАктёр
Аллен
Лич
- ДМАктёр
Дон
Макманус
- АУАктёр
Алекс
Уинтер
- Актриса
Ди
Уоллес-Стоун
- ДААктёр
Джим
Арнольд
- ДТАктёр
Джек
Тейлор
- Сценарист
Дэмьен
Шазелл
- Продюсер
Родриго
Кортес
- АГПродюсер
Адриан
Герра
- КБПродюсер
Кристиан
Баха
- ПМХудожница
Патрисия
Монне
- МСХудожница
Майте
Санчес
- ХЛМонтажёр
Хосе
Луис Ромеу
- Монтажёр
Родриго
Кортес
- УМОператор
Унакс
Мендиа
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес