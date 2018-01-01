Wink
Фильмы
Торжественный финал
Актёры и съёмочная группа фильма «Торжественный финал»

Актёры и съёмочная группа фильма «Торжественный финал»

Режиссёры

Эухенио Мира

Эухенио Мира

Eugenio Mira
Режиссёр

Актёры

Элайджа Вуд

Элайджа Вуд

Elijah Wood
АктёрTom Selznick
Джон Кьюсак

Джон Кьюсак

John Cusack
АктёрClem
Керри Бише

Керри Бише

Kerry Bishé
АктрисаEmma Selznick
Тэмзин Эджертон

Тэмзин Эджертон

Tamsin Egerton
АктрисаAshley
Аллен Лич

Аллен Лич

Allen Leech
АктёрWayne
Дон Макманус

Дон Макманус

Don McManus
АктёрNorman Reisinger
Алекс Уинтер

Алекс Уинтер

Alex Winter
АктёрAssistant
Ди Уоллес-Стоун

Ди Уоллес-Стоун

Dee Wallace-Stone
АктрисаA & V Interviewer
Джим Арнольд

Джим Арнольд

Jim Arnold
АктёрJanitor
Джек Тейлор

Джек Тейлор

Jack Taylor
АктёрPatrick Godureaux

Сценаристы

Дэмьен Шазелл

Дэмьен Шазелл

Damien Chazelle
Сценарист

Продюсеры

Родриго Кортес

Родриго Кортес

Rodrigo Cortés
Продюсер
Адриан Герра

Адриан Герра

Adrián Guerra
Продюсер
Кристиан Баха

Кристиан Баха

Christian Baha
Продюсер

Художники

Патрисия Монне

Патрисия Монне

Patricia Monné
Художница
Майте Санчес

Майте Санчес

Maite Sánchez
Художница

Монтажёры

Хосе Луис Ромеу

Хосе Луис Ромеу

José Luis Romeu
Монтажёр
Родриго Кортес

Родриго Кортес

Rodrigo Cortés
Монтажёр

Операторы

Унакс Мендиа

Унакс Мендиа

Unax Mendia
Оператор

Композиторы

Виктор Рейес

Виктор Рейес

Víctor Reyes
Композитор