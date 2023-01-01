Биография

Дон Макманус – актер американского кино и телевидения, родился 8 ноября 1959 г. (Сан-Диего, США). В основном обрел популярность благодаря эпизодическим, но запоминающимся ролям в телесериалах. Благодаря высокому интеллекту и целеустремленности, будущий актер смог самостоятельно поступить в один из самых престижных вузов Америки – Йельский университет, который до него дал путевку в жизнь многим звездам Голливуда (Сигурни Уивер, Дэвид Духовны, Джоди Фостер и др.). Первые роли Дональд МакМанус получил вскоре после окончания университета. Актер быстро вошел во вкус, и вскоре стал одним из самых востребованных представителей своей области. На счету Дональда более ста ролей в кино и телесериалах разных жанров. Фильмы Дональда МакМануса включают в себя комедийную мелодраму «Костер тщеславий» (где партнерами актера по площадке стали звезды первой величины Том Хэнкс и Брюс Уиллис), драму «Побег из Шоушенка», снятую по мотивам бестселлера Стивена Кинга и др. Также удачным для артиста стал опыт работы в таких сериалах, как «Доктор Куин», «Западное крыло», «Справедливая Эми», «Касл», «Непостижимое», «Анатомия страсти», а также «Сверхъестественное».