Биография

Родриго Кортес – режиссер и продюсер, родился 31 мая 1973 года в испанском городе Пазос-Эрмос. Создает фильмы, иногда пишет сценарии, изредка участвует в киносъемках в качестве актера. В 2011 году награжден премией «Гойя» за лучший фильм и лучшую режиссуру за киноленту «Погребенный заживо». Интерес к созданию кино у будущего режиссера появилась в юном возрасте. Свой первый фильм Родриго Кортес отснял, когда ему было 16 лет. Это была короткометражка в формате Super 8 (на восьмимиллиметровой пленке). В последующем он снял еще 12 фильмов, многие из которых собрали не один десяток наград на престижных кинофестивалях. Почти все они были созданы по его собственным сценариям. В 1998 году на экранах зрители увидели короткометражную ленту «Юл», за которую Родриго Кортес получил более двадцати наград. Следующей серьезной работой режиссера стал документальный фильм «15 дней». Этот проект собрал более 57 премий и стал самой признанной испанской картиной «нулевых» годов. Самый знаменитый кинопроект Кортеса – психологический триллер «Похоронен» с Райаном Родни Рейнольдсом в главной роли. Первый показ этого фильма состоялся в рамках кинофестиваля «Сандэнс», где фильм получил первые высокие оценки от зрителей и экспертов кино.