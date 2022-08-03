Макс Фист
Фильмы
Макс Фист
6.62020, Archenemy
Боевик, Криминал86 мин18+

Макс Фист (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Макс Фист утверждает, что он супергерой из другого измерения, провалившийся сквозь время и пространство на Землю и потерявший из-за этого свои суперспособности. Его рассказам не верит никто, кроме паренька по кличке Хомяк.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Макс Фист»