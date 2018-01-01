Биография

Джессика Эллейн — британская актриса и модель. Родилась в Лондоне 17 февраля 1997 года. Девушка обучалась актерскому мастерству в театральной школе Сильвии Янг. С 16 лет работала моделью. Сменила фамилию, изначально она была Р. Уильямс. Под ней актриса и начала сниматься — сначала на телевидении, а затем в кино. Эллейн играет в жанрах драмы, боевика и хоррора. Джессика Эллейн за 10 лет кинокарьеры поработала в 14 картинах. Среди них — «Ландромат», «Макс Фист», «Техасская резня бензопилой», «Континенталь».