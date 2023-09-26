Как влюбиться за 12 дней (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Консультантка по отношениям пытается применить свои советы на практике, чтобы выпустить первую книгу. Позитивная романтическая комедия с рождественским настроением. Эбигейл уже давно проводит консультации для тех, кто хочет завести отношения, но теперь хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Она только что закончила свою первую книгу, но издательство не торопится ее выпускать. Чтобы убедить его упрямого руководителя, Эбигейл предлагает необычную сделку: если она сможет доказать, что ее методы действительно помогают в краткий срок найти любовь всей жизни, книга попадет на полки магазинов. Ей нужно успеть осуществить задуманное до рождественской вечеринки издательства, которая пройдет через 12 дней. Вместе с подругой Эбигейл тем же вечером отправляется в местный бар, но все идет не по плану. Удастся ли ей выполнить условия сделки, расскажет ромком «Как влюбиться за 12 дней» — смотреть онлайн этот фильм можно на Wink.

