Как влюбиться за 12 дней (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Консультантка по отношениям пытается применить свои советы на практике, чтобы выпустить первую книгу. Позитивная романтическая комедия с рождественским настроением. Эбигейл уже давно проводит консультации для тех, кто хочет завести отношения, но теперь хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Она только что закончила свою первую книгу, но издательство не торопится ее выпускать. Чтобы убедить его упрямого руководителя, Эбигейл предлагает необычную сделку: если она сможет доказать, что ее методы действительно помогают в краткий срок найти любовь всей жизни, книга попадет на полки магазинов. Ей нужно успеть осуществить задуманное до рождественской вечеринки издательства, которая пройдет через 12 дней. Вместе с подругой Эбигейл тем же вечером отправляется в местный бар, но все идет не по плану. Удастся ли ей выполнить условия сделки, расскажет ромком «Как влюбиться за 12 дней» — смотреть онлайн этот фильм можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Херцлингер
- ММАктриса
Мария
Менунос
- ББАктёр
Брент
Бэйли
- ММАктёр
Мэйсон
МакКалли
- СВАктёр
Стив
Винович
- ДСАктёр
Джекри
Слэйтон
- АСАктриса
Андреа
Сьюзан Буш
- АПАктриса
Ава
Палома
- ДААктёр
Джейкоби
Айзиа Форд
- ИБАктёр
Ивэн
Бергман
- КРАктриса
Келли
Рейтер
- ББСценарист
Брент
Бэйли
- АКПродюсер
Александр
Кэйн
- ББПродюсер
Брент
Бэйли
- АНАктриса дубляжа
Александра
Николаева
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- РЁАктёр дубляжа
Роман
Ёлкин
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ДДМонтажёр
Дэн
Дункан
- ТЭОператор
Тайлер
Экелс