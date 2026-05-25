Полицейский в отставке мстит уличной группировке за убийство своего друга и напарника. Криминальный боевик «Честный коп» — фильм с Майклом Джеем Уайтом о том, что бывает, когда закон не может защитить людей.



Оскар и его напарник Рэй когда-то служили в полиции, но конфликт с руководством заставил их подать в отставку. После этого Оскар погрузился в глубокую депрессию, развелся с женой и стал вести затворнический образ жизни, успокаивая себя медитацией и общением с Рэем. Тем временем в округе начала орудовать новая банда с главарем по кличке Трон. Когда Оскар узнает, что подручные Трона убили Рэя, он не может оставаться в стороне и начинает охоту на преступников. Вот только его главный враг куда опаснее, чем кажется.



Как простая месть превращается в расследование масштабного заговора, расскажет фильм «Честный коп» (2025), смотреть который можно на Wink.

