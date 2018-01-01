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Фильмы
Честный коп
Актёры и съёмочная группа фильма «Честный коп»

Актёры и съёмочная группа фильма «Честный коп»

Режиссёры

Р. Эллис Фрэзиер

Р. Эллис Фрэзиер

R. Ellis Frazier
Режиссёр
Джастин Несбитт

Джастин Несбитт

Justin Nesbitt
Режиссёр

Актёры

Майкл Джей Уайт

Майкл Джей Уайт

Michael Jai White
Актёр
Исайя Вашингтон

Исайя Вашингтон

Isaiah Washington
Актёр
Тайриз Гибсон

Тайриз Гибсон

Tyrese Gibson
Актёр
Сесиль Кубило

Сесиль Кубило

Cecile Cubiló
Актриса
Винс Джоливетт

Винс Джоливетт

Vince Jolivette
Актёр
Рич Пол

Рич Пол

Rich Paul
Актёр
Мелисса Кокс

Мелисса Кокс

Melissa Cox
Актриса
Сонни Бернетт

Сонни Бернетт

Sonny Burnette
Актёр
Дэйв Гаррет

Дэйв Гаррет

David Garrett
Актёр
Дэмиэн Таненбаум

Дэмиэн Таненбаум

Damian Tanenbaum
Актёр
Джеймс Мусейтиф

Джеймс Мусейтиф

James Museitif
Актёр
Хесус Карус

Хесус Карус

Jesús Carús
Актёр

Сценаристы

Дон Рофф

Дон Рофф

Don Roff
Сценарист

Продюсеры

Винс Джоливетт

Винс Джоливетт

Vince Jolivette
Продюсер

Операторы

Эндрю Робинсон

Эндрю Робинсон

Andrew Robinson
Оператор