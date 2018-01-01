Биография

Исайя Вашингтон — американский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Родился в Хьюстоне 3 августа 1963 года. В детстве Исайя увлекался футболом и возглавлял школьную команду. После выпускного планировал поступить в колледж, надеясь получить стипендию за достижения в спорте. Когда ему отказали в финансировании учебы, он отправился служить в ВВС США. После службы поступил в Говардский университет, где изучал театральное искусство. Страницу актерской биографии открыл с участия в постановках коллектива City Kids Repertory. Сегодня Исайя Вашингтон известен как исполнитель одной из ведущих ролей в медицинской драме «Анатомия страсти». Актерский состав сериала был отмечен наградой Премии Гильдии актеров. Не менее популярными с его участием стали проекты «Сезон ураганов», «Настоящее преступление», «Ромео должен умереть», «Добро пожаловать в Коллинвуд», «Сотня», «Булл», «Долина соблазна». В 2020 году дебютировал в качестве режиссера и сценариста в вестерне «Корсикана». Картина была номинирована на кинопремию C&I Movie Awards в категории «Лучший фильм».