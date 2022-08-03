Добро пожаловать в Коллинвуд (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

У мелкого воришки Косимо появляется план, как разбогатеть, использовав информацию, полученную у сокамерника. Самое главное — поскорее выбраться из тюрьмы. Все, что нужно Косимо — это найти отчаявшегося парня, того, кто согласится за

15000 взять вину на себя и отсидеть от одного до трех лет в тюрьме. Косимо поручает своей подружке Розалинде найти такого простака. Сидеть в тюрьме за преступление Косимо никто не хочет. Однако каждый делает вид, что найдет такого парня за «проценты». Пятеро парней, желающих что-нибудь урвать для себя, постоянно крутятся возле Розалинды.

