Добро пожаловать в Коллинвуд (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

8.02002, Welcome to Collinwood
Комедия, Криминал82 мин12+
О фильме
У мелкого воришки Косимо появляется план, как разбогатеть, использовав информацию, полученную у сокамерника. Самое главное — поскорее выбраться из тюрьмы. Все, что нужно Косимо — это найти отчаявшегося парня, того, кто согласится за
15000 взять вину на себя и отсидеть от одного до трех лет в тюрьме. Косимо поручает своей подружке Розалинде найти такого простака. Сидеть в тюрьме за преступление Косимо никто не хочет. Однако каждый делает вид, что найдет такого парня за «проценты». Пятеро парней, желающих что-нибудь урвать для себя, постоянно крутятся возле Розалинды.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЭРРежиссёр
Энтони
Руссо
- ДРРежиссёр
Джо
Руссо
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Луис
Гусман
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- Актёр
Майкл
Джитер
- Актриса
Патриша
Кларксон
- ЭДАктёр
Эндрю
Дэволи
- Актёр
Джордж
Клуни
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эспозито
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- ЭРСценарист
Энтони
Руссо
- ДРСценарист
Джо
Руссо
- Продюсер
Стивен
Содерберг
- Продюсер
Джордж
Клуни
- БКПродюсер
Бен
Косгров
- МХПродюсер
Майкл
Хэйджмейер
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- ЧМОператор
Чарльз
Мински
- ЛРОператор
Лиза
Ринцлер
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо