Биография

Луис Гусман — пуэрто-риканский актер и продюсер. Номинант на премию «Независимый дух». Родился в городе Кайей 28 августа 1956 года. Окончив колледж, Луис стал социальным работником, но его всегда тянуло к сцене и кино. Карьеру актера он начал в уличном театре. Первые кинороли получил у независимых режиссеров. Первое время играл головорезов или полицейских, но спустя годы смог сменить амплуа. Луис Гусман снялся в более чем сотне кинопроектов. Среди фильмов и сериалов с участием актера: «Полиция Майами: Отдел нравов», «Закон и порядок», «Подводная Одиссея», «Убойный отдел», «Фрейзер», «Путь Карлито», «Завтра наступит сегодня», «Тюрьма „ОZ“», «Ночи в стиле буги», «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Мечтатель», «Сообщество», «Как это делается в Америке», «Бесстыжие», «Мы — Миллеры», «Нарко», «Крёстный отец Гарлема», «Уэнсдэй» и «Покерфейс». Он также был одним из продюсеров лент «Пуэрториканцы в Париже», «Ацтекский воин» и «История-авеню».