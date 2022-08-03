Кровавая месть (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, In the Blood
Триллер, Боевик103 мин18+
О фильме
Сильная и красивая Ава мечтала провести с мужем счастливый отпуск на райских Карибских островах на берегу океана… В одно мгновение все превратилось в ад. После загадочного исчезновения мужа Ава начинает расследование. Гнев женщины в горе не знает предела…
СтранаВеликобритания, США, Пуэрто Рико
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Стокуэлл
- ДКАктриса
Джина
Карано
- Актёр
Кэм
Жиганде
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- Актёр
Луис
Гусман
- Актёр
Трит
Уильямс
- Актёр
Амори
Ноласко
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ИЙАктриса
Ивет
Йейтс
- ЭМАктриса
Элоиза
Мамфорд
- БЙСценарист
Беннетт
Йеллин
- РМПродюсер
Рэймонд
Мэнсфилд
- КУПродюсер
Кэш
Уоррен
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- КМХудожница
Кармен
Мари Колон Мейя
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер