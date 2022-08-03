Кровавая месть (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сильная и красивая Ава мечтала провести с мужем счастливый отпуск на райских Карибских островах на берегу океана… В одно мгновение все превратилось в ад. После загадочного исчезновения мужа Ава начинает расследование. Гнев женщины в горе не знает предела…

