Кровавая месть
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Кровавая месть

Кровавая месть (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.92013, In the Blood
Триллер, Боевик103 мин18+

О фильме

Сильная и красивая Ава мечтала провести с мужем счастливый отпуск на райских Карибских островах на берегу океана… В одно мгновение все превратилось в ад. После загадочного исчезновения мужа Ава начинает расследование. Гнев женщины в горе не знает предела…

Страна
Великобритания, США, Пуэрто Рико
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавая месть»