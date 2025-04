Биография

Кэм Жиганде — американский актер. Имеет две награды MTV Best Fight. Был отмечен как One to Watch на 10-й ежегодной церемонии Young Hollywood Awards. Родился в Такоме 16 августа 1982 года. Кэм окончил среднюю школу Оберн. Помимо всего прочего, этот актер — мастер израильской военной системы рукопашного боя Крав-мага. Дебютировал Кэм Жиганде в 2003 году в эпизодической роли в криминальном телесериале «C.S.I.: Место преступления». Через пару лет получил роль в подростковом телесериале «Одинокие сердца», где появился в 15 эпизодах. Далее последовало несколько ролей второго плана в успешных кинопроектах, а в 2008 году Жиганде получил одну из главных ролей в боевике «Никогда не сдавайся». Именно за эту роль он получил первую награду MTV за «Лучший бой». В том же году его пригласили в экранизацию бестселлера о вампирах «Сумерки». Затем Кэм снялся в хорроре «Нерожденный», триллере «Сосед» и научно-фантастическом триллере «Пандорум». Он также сыграл главные роли в полнометражных фильмах «Тени», «Нарушенные обеты», «Праведные воры». Всего в его фильмографии 66 фильмов.