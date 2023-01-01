Кэм Жиганде
Cam Gigandet
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 16 августа 1982 г. (42 года)
Биография
Кэм Жиганде — американский актер. Имеет две награды MTV Best Fight. Был отмечен как One to Watch на 10-й ежегодной церемонии Young Hollywood Awards. Родился в Такоме 16 августа 1982 года. Кэм окончил среднюю школу Оберн. Помимо всего прочего, этот актер — мастер израильской военной системы рукопашного боя Крав-мага. Дебютировал Кэм Жиганде в 2003 году в эпизодической роли в криминальном телесериале «C.S.I.: Место преступления». Через пару лет получил роль в подростковом телесериале «Одинокие сердца», где появился в 15 эпизодах. Далее последовало несколько ролей второго плана в успешных кинопроектах, а в 2008 году Жиганде получил одну из главных ролей в боевике «Никогда не сдавайся». Именно за эту роль он получил первую награду MTV за «Лучший бой». В том же году его пригласили в экранизацию бестселлера о вампирах «Сумерки». Затем Кэм снялся в хорроре «Нерожденный», триллере «Сосед» и научно-фантастическом триллере «Пандорум». Он также сыграл главные роли в полнометражных фильмах «Тени», «Нарушенные обеты», «Праведные воры». Всего в его фильмографии 66 фильмов.
Фильмография
Актёр
- 7.5
72 часа2024, 86 мин
- 7.8
Отряд преступников2024, 103 минБесплатно
- 7.0
Искусство ограбления2023, 91 мин
- 6.4
Свадебная резня2023, 111 мин
- 8.0
Шрапнель2023, 85 минБесплатно
- 8.3
9 жизней2022, 92 мин
- 7.8
Черная метка2022, 90 мин
- 7.6
Подстава2021, 89 мин
- 8.9
Кровавая месть2013, 103 минБесплатно
- 7.1
За конец ответишь2013, 83 мин
- 8.1
Что скрывает ложь2011, 86 мин