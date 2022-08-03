8.32022, Nine Bullets
Триллер, Криминал92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
9 жизней (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Танцовщица бурлеска Джипси собирается круто поменять свою жизнь: она продала права на свои мемуары и готовится к путешествию, в котором планирует закончить редактуру текста. В ночь перед отъездом ей звонит сосед и просит спасти его маленького сына от гангстеров: у того в руках оказался планшет с важной информацией. Теперь за ним охотится банда преступников под руководством бывшего Джипси — криминального босса Джека.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДГРежиссёр
Джиджи
Гастон
- Актриса
Лина
Хиди
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- ДСАктёр
Дин
Скотт Васкес
- МСАктёр
Мартин
Сенсмейер
- КМАктёр
Крис
Маллинэкс
- Актёр
Кэм
Жиганде
- ЛЛАктриса
Ла
Ла Энтони
- ЭХАктриса
Эмма
Холцер
- ДХАктриса
Донна
Худ
- ЭФАктёр
Энтони
Фицджералд
- ДГСценарист
Джиджи
Гастон
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- ДГПродюсер
Джиджи
Гастон
- МДПродюсер
Майкл
Д. Джонс
- ГППродюсер
Гари
Перл
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- АРАктёр дубляжа
Арсений
Рогов
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- БВОператор
Байрон
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