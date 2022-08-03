9 жизней
Wink
Фильмы
9 жизней
8.32022, Nine Bullets
Триллер, Криминал92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

9 жизней (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Танцовщица бурлеска Джипси собирается круто поменять свою жизнь: она продала права на свои мемуары и готовится к путешествию, в котором планирует закончить редактуру текста. В ночь перед отъездом ей звонит сосед и просит спасти его маленького сына от гангстеров: у того в руках оказался планшет с важной информацией. Теперь за ним охотится банда преступников под руководством бывшего Джипси — криминального босса Джека.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «9 жизней»