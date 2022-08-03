Танцовщица бурлеска Джипси собирается круто поменять свою жизнь: она продала права на свои мемуары и готовится к путешествию, в котором планирует закончить редактуру текста. В ночь перед отъездом ей звонит сосед и просит спасти его маленького сына от гангстеров: у того в руках оказался планшет с важной информацией. Теперь за ним охотится банда преступников под руководством бывшего Джипси — криминального босса Джека.

