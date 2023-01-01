Биография

Сэм Уортингтон – известный американский актер. Получил награду от Австралийского киноинститута за главную мужскую роль. Родился 2 августа 1976 года в Англии, но вырос в Австралии. С самого детства актер Сэм Уортингтон проявлял интерес к актерскому мастерству, постоянно принимал участие в различных спектаклях. В 19 лет будущий актер даже подумать не мог, что станет настолько известным, и работал обычным строителем-каменщиком. По стечению обстоятельств он прошел прослушивание и поступил в Национальный институт драматического искусства. После окончания института молодого человека не могли пройти стороной из-за его внешности и роста в 178 см. Начал свой актерский путь парень с австралийских сериалов. Дебют в главной роли Сэма Уортингтона состоялся в 2000 году после фильма «Каблуки» Дейла Перри. В данной картине он сыграл брата главного героя. После этого в 2003 году он снимался в главной роли комедийного фильма «Я завязал». В 2004 году, сменив репертуар, парень сыграл роль в фильме «16 лет. Любовь. Перезагрузка». В 2006 актер принял участие в криминальном боевике «Макбет». Самой запоминающейся ролью актера является фильм «Аватар» 2009 года, где он сыграл главного героя. Как раз эта кинокартина принесла юноше билет в большое кино.