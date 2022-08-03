Обычный пилот становится сверхчеловеком в результате эксперимента ученых. Научно-фантастический триллер со звездой «Аватара» Сэмом Уортингтоном.



2048 год. Бесконечные войны, растущее население и острый дефицит ресурсов и продовольствия делают Землю непригодной для жизни. Ученые находят планету Титан, которая больше всего подходит для колонизации. Однако они сталкиваются с серьезными препятствиями: на ее поверхности слишком низкая температура, а воздух насыщен азотом. Профессор Мартин Коллингвуд предлагает правительству решение — создать сверхлюдей путем изменения ДНК. Пилот ВВС США Рик Дженсон становится добровольцем и вступает в первые ряды участников эксперимента, подвергаясь ужасным медицинским процедурам для изменения своего генетического кода. Однако эксперимент заканчивается совсем не так, как того ожидает профессор.



Сможет ли Рик стать сверхсуществом, способным выжить на другой планете, узнаете в напряженном сай-фай проекте на Wink. Фильм «Титан», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на нашем видеосервисе, доступен уже сейчас!

