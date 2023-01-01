Биография

Натали Эммануэль — британская актриса. Неоднократно была номинирована на премию Гильдии киноактеров США за роль в телесериале «Игра престолов». Родилась в Саутенд-он-Си, Великобритания, 2 марта 1989 года. Натали с детства проявляла актерские способности, поэтому родители отдали ее на курсы актерского мастерства, пения и танцев. В возрасте 10 лет она сыграла роль в мюзикле «Король Лев» в театре на Вест-Энде. Первая кинороль состоялась в сериале «Холлиокс» в 2006 году. Популярность и мировую известность Натали Эммануэль приобрела благодаря роли в сериале «Игра престолов». Две другие крупные работы — в боевике «Форсаж» и фильме «Бегущий в лабиринте». Также известны фильмы с участием актрисы «Артур, ты король», «Мегалополис», «Отбросы», «Наемный убийца».